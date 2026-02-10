    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Canada AktievorwärtsNachrichten zu Air Canada

    Kerosin auf Kuba wird knapp

    Air Canada stoppt Flüge

    Für Sie zusammengefasst
    • USA-Ölblockade führt zu Treibstoffmangel in Kuba
    • Air Canada stoppt Flüge, nur leere Maschinen fliegen
    • Weitere Airlines ergreifen Maßnahmen zur Betankung
    Kerosin auf Kuba wird knapp - Air Canada stoppt Flüge
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAVANNA (dpa-AFX) - Die Ölblockade der USA gegen das sozialistische Kuba wirkt sich auf den Flugverkehr aus. Wegen Treibstoff-Knappheit stellt die kanadische Fluglinie Air Canada vorerst ihre Flüge nach Kuba ein, wie das Unternehmen mitteilte. In den kommenden Tagen sollen nur noch leere Maschinen von Air Canada zur Karibikinsel fliegen, um rund 3.000 Kunden gemäß dem regulären Flugplan aus dem Land zu bringen.

    Die Kanadier machen den Großteil der Touristen aus, die die Insel besuchen. "Air Canada wird die Situation weiterhin beobachten, um zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Wiederaufnahme des normalen Flugbetriebs nach Kuba zu beschließen", teilte die Airline mit.

    Zuvor hatte die Regierung Kubas die internationalen Fluggesellschaften darüber informiert, dass infolge des US-Ölembargos die Betankung auf der Insel ab Dienstag nicht mehr möglich sein werde, wie Medien unter Berufung auf Piloten und Fluglinien berichteten. Auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA warnte vor einem Mangel an Kerosin am Flughafen der kubanischen Hauptstadt Havanna.

    Weitere Airlines haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen - ohne die Flüge komplett einzustellen. So plant etwa Air Europa, in der benachbarten Dominikanischen Republik zwischenzulanden, um aufzutanken, wie die spanische Zeitung "El País" berichtete. Iberia bietet Rückerstattung und Umtausch von Flugtickets an - sowie auch Air Canada.

    Washington übt seit Wochen erheblichen Druck auf Kubas kommunistische Regierung aus. Seit Dezember erhält das Land kein Öl mehr aus Venezuela, da US-Präsident Donald Trump eine vollständige Blockade für sanktionierte Öltanker mit Lieferungen aus dem südamerikanischen Bruderstaat anordnete. Danach drohte Trump auch mit Zöllen gegen Kubas Öllieferanten. Mexiko, zuletzt Kubas größter Ölversorger, stellte seine Lieferungen ein. Für Kubas stark angeschlagene Wirtschaft ist das Ölembargo ein harter Schlag./aso/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Canada Aktie

    Die Air Canada Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 20,21 auf Toronto (09. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Canada Aktie um +10,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Air Canada bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kerosin auf Kuba wird knapp Air Canada stoppt Flüge Die Ölblockade der USA gegen das sozialistische Kuba wirkt sich auf den Flugverkehr aus. Wegen Treibstoff-Knappheit stellt die kanadische Fluglinie Air Canada vorerst ihre Flüge nach Kuba ein, wie das Unternehmen mitteilte. In den kommenden Tagen …
