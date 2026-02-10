JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, schrieb Om Bakhda am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Steigende Investitionen der Hyperscaler in ihre Cloud-Dienste und Signale, dass Netzwerkunternehmen ihre Ausgaben vorziehen, stärkten die Umsatzaussichten von Aixtron im Bereich Optoelektronik für 2026 und auch 2027. Hinzu komme das mittelfristig ohnehin spannende Narrativ für GaN-Leistungselektronik und weniger Risiken im Bereich Siliziumkarbid (SiC). Insgesamt sieht Bakhda eine gute Ausgangslage für eine Neubewertung der Aktien./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 21,04EUR auf Lang & Schwarz (09. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 18,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



