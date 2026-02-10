    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    TUI: Rekord-Q1 mit 77 Mio. € EBIT – Prognose für 2026 bestätigt

    Solide Zahlen, sinkende Schulden und wachsende Gästezahlen: TUI startet mit Rückenwind ins Jahr 2026 und bestätigt seinen ambitionierten Wachstumskurs.

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
    • TUI AG erzielte im ersten Quartal 2026 ein bereinigtes EBIT von 77 Millionen Euro, was einem Anstieg um 26 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Umsatz blieb mit 4,9 Milliarden Euro stabil, was einem leichten Anstieg von 1,3 % zu konstanten Wechselkursen entspricht.
    • Die Nettoverschuldung verringerte sich auf 3,6 Milliarden Euro, was eine Verbesserung um 0,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • TUI plant eine Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und eine Ausschüttungsquote von 10 % bis 20 % des bereinigten Ergebnisses je Aktie ab 2026.
    • Die Buchungsdynamik im Bereich Urlaubserlebnisse bleibt positiv, mit einem Anstieg der Gästezahl um 2 % auf 7,1 Millionen im ersten Quartal 2026.
    • TUI bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Anstieg des bereinigten EBIT um 7 % bis 10 % und einem Umsatzwachstum von 2 % bis 4 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei TUI ist am 10.02.2026.

