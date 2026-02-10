TUI: Rekord-Q1 mit 77 Mio. € EBIT – Prognose für 2026 bestätigt

TUI AG erzielte im ersten Quartal 2026 ein bereinigtes EBIT von 77 Millionen Euro, was einem Anstieg um 26 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Umsatz blieb mit 4,9 Milliarden Euro stabil, was einem leichten Anstieg von 1,3 % zu konstanten Wechselkursen entspricht.

Die Nettoverschuldung verringerte sich auf 3,6 Milliarden Euro, was eine Verbesserung um 0,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

TUI plant eine Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 und eine Ausschüttungsquote von 10 % bis 20 % des bereinigten Ergebnisses je Aktie ab 2026.

Die Buchungsdynamik im Bereich Urlaubserlebnisse bleibt positiv, mit einem Anstieg der Gästezahl um 2 % auf 7,1 Millionen im ersten Quartal 2026.

TUI bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Anstieg des bereinigten EBIT um 7 % bis 10 % und einem Umsatzwachstum von 2 % bis 4 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei TUI ist am 10.02.2026.

Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,4450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,3930EUR das entspricht einem Minus von -0,55 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.004,39PKT (+0,85 %).





