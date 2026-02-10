Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart
- Tui startet Winterhalbjahr mit Rekordgewinnen.
- Bereinigter Gewinn steigt auf 77 Millionen Euro.
- Umsatz bleibt bei 4,9 Milliarden Euro stabil.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui ist dank guter Geschäfte mit Hotels und Kreuzfahrten so gut ins Winterhalbjahr gestartet wie nie zuvor. Im reiseschwachen und früher meist defizitären ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um gut die Hälfte auf gut 77 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mitteilte. Auf die Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Verlust von knapp 44 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte dieser aber noch rund doppelt so hoch gelegen.
Allerdings konnte Tui trotz einer gestiegenen Urlauberzahl den Umsatz nicht steigern: Der Erlös stagnierte bei knapp 4,9 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September erwartet Tui-Chef Sebastian Ebel allerdings weiter einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um zwei bis vier Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr um sieben bis zehn Prozent wachsen./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 31.962 auf Ariva Indikation (09. Februar 2026, 22:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,79 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +17,27 %/-25,37 % bedeutet.
