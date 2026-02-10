    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig

    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer setzt vorsichtige Umsatzprognosen für 2026.
    • Umsatz könnte stagnieren oder um 3% wachsen.
    • Gewinnmarge 2026 bei etwa 43% erwartet.
    Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Fernwartungssoftwareanbieter Teamviewer hat sich angesichts des wechselhaften Marktumfelds vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt. Das Management um Chef Oliver Steil rechnet damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um bis zu 3 Prozent wachsen wird, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem vergleichbaren Pro-Forma-Umsatz von 767,5 Millionen Euro aus dem Vorjahr wären das bis zu rund 790,5 Millionen Euro Erlös. Analysten rechneten zuletzt im Schnitt mit um die 784 Millionen Euro. Wie bereits bekannt, war der pro-forma-Erlös vergangenes Jahr währungsbereinigt um 5 Prozent geklettert.

    Basierend auf dem jüngst erzielten Wachstum des Vertragsbestandes und dem schwankungsanfälligen Umfeld blicke das Unternehmen eher vorsichtig auf 2026, hieß es. Im Oktober hatte Teamviewer noch eine Spanne von 790 bis 825 Millionen Euro Umsatz für dieses Jahr in Aussicht gestellt, dann aber im Schlussquartal nur das untere Ende der eigenen Erwartungen erreicht. Strategische Initiativen sollen das Umsatzwachstum beschleunigen, mittelfristig strebt Teamviewer wieder ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an.

    Die Gewinnmarge des um Sonderposten bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern dürfte 2026 bei rund 43 Prozent liegen. Vergangenes Jahr war sie vergleichbar (pro-forma) um einen Prozentpunkt auf rund 44 Prozent gestiegen. Mit den Pro-forma-Kennzahlen unterstellt Teamviewer, dass der größte Unternehmenszukauf der US-Firma 1E aus Vergleichbarkeitsgründen schon voll zum Geschäftsjahr zählt. Der Nettogewinn 2025 ging um 4 Prozent auf 118,2 Millionen Euro zurück./men/stk

    TeamViewer

    -0,21 %
    +2,83 %
    -2,20 %
    -1,58 %
    -48,70 %
    -59,55 %
    -86,77 %
    -80,46 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 5,908 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +171,19 %/+35,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der TeamViewer‑Aktie: Sorgen, dass KI das Seats‑basierte SaaS‑Modell und künftige Umsätze bedroht, Kritik an Produkt/Positionierung und damit fragliche Bewertung; zugleich Debatten über mögliche Kostensenkungen durch KI. Technisch/marktseitig wird intensive Short‑Aktivität (AQR, Goldman, günstige Leerverleihgebühren) und Positionierung vor Quartalszahlen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig Der Fernwartungssoftwareanbieter Teamviewer hat sich angesichts des wechselhaften Marktumfelds vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt. Das Management um Chef Oliver Steil rechnet damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     