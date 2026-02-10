Teamviewer blickt vorsichtig aufs neue Jahr - Marktumfeld schwankungsanfällig
- Teamviewer setzt vorsichtige Umsatzprognosen für 2026.
- Umsatz könnte stagnieren oder um 3% wachsen.
- Gewinnmarge 2026 bei etwa 43% erwartet.
GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Fernwartungssoftwareanbieter Teamviewer hat sich angesichts des wechselhaften Marktumfelds vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt. Das Management um Chef Oliver Steil rechnet damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um bis zu 3 Prozent wachsen wird, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem vergleichbaren Pro-Forma-Umsatz von 767,5 Millionen Euro aus dem Vorjahr wären das bis zu rund 790,5 Millionen Euro Erlös. Analysten rechneten zuletzt im Schnitt mit um die 784 Millionen Euro. Wie bereits bekannt, war der pro-forma-Erlös vergangenes Jahr währungsbereinigt um 5 Prozent geklettert.
Basierend auf dem jüngst erzielten Wachstum des Vertragsbestandes und dem schwankungsanfälligen Umfeld blicke das Unternehmen eher vorsichtig auf 2026, hieß es. Im Oktober hatte Teamviewer noch eine Spanne von 790 bis 825 Millionen Euro Umsatz für dieses Jahr in Aussicht gestellt, dann aber im Schlussquartal nur das untere Ende der eigenen Erwartungen erreicht. Strategische Initiativen sollen das Umsatzwachstum beschleunigen, mittelfristig strebt Teamviewer wieder ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an.
Die Gewinnmarge des um Sonderposten bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern dürfte 2026 bei rund 43 Prozent liegen. Vergangenes Jahr war sie vergleichbar (pro-forma) um einen Prozentpunkt auf rund 44 Prozent gestiegen. Mit den Pro-forma-Kennzahlen unterstellt Teamviewer, dass der größte Unternehmenszukauf der US-Firma 1E aus Vergleichbarkeitsgründen schon voll zum Geschäftsjahr zählt. Der Nettogewinn 2025 ging um 4 Prozent auf 118,2 Millionen Euro zurück./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 5,908 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,20 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +171,19 %/+35,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Angesichts der verheerenden Erfahrungen mit dem Mangement von TMV kann ich mir leider vorstellen, dass heute wie schon häufiger hier wieder mal ein Pump im Gange ist, der morgen in einem schlimmen Dump wieder von den Kleinis ausgebadet wird.
scheint im Moment so, als würde der Squeeze an Fahrt aufnehmen - mal sehen ob es nur ein kurzes Strohfeuer ist, oder der Wald brennt.