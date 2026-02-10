ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel hoch auf 27 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Aixtron auf 27 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Starke Umsatzaussichten durch KI und Cloud-Investitionen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, schrieb Om Bakhda am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Steigende Investitionen der Hyperscaler in ihre Cloud-Dienste und Signale, dass Netzwerkunternehmen ihre Ausgaben vorziehen, stärkten die Umsatzaussichten von Aixtron im Bereich Optoelektronik für 2026 und auch 2027. Hinzu komme das mittelfristig ohnehin spannende Narrativ für GaN-Leistungselektronik und weniger Risiken im Bereich Siliziumkarbid (SiC). Insgesamt sieht Bakhda eine gute Ausgangslage für eine Neubewertung der Aktien./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 21,00 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +16,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,48 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -20,91 %/+18,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 27 Euro
Repost from someone much better informed and educated (CWL1)
Infineon’s Dresden facility, specifically its new Smart Power Fab, is designed to produce power semiconductors on 300mm wafers, including Wide-Bandgap (WBG) materials like Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN), alongside traditional silicon. While the primary 200mm SiC hub is in Kulim, Malaysia, and 300mm GaN development is driven by Villach, Austria, Dresden is a key site for manufacturing both.
Hatten wir das schon? Bernecker TV zu Aixtron (& BNTX) mit erweiterter Umsatznachfrage im Bereich HVDC für KI Rechenzentren.
Infineon-Aktie im Blick: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage
Mit Blick auf zukünftige Umsatzpotenziale will der Chipkonzern im laufenden Jahr etwa 2,7 Milliarden Euro investieren, rund 500 Millionen mehr als zunächst geplant.
Im Bereich der Stromversorgung für KI-Rechenzentren rechnet Infineon für das kommende Geschäftsjahr mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz, das wäre ein Wachstum von 1 Milliarde Euro verglichen mit den für dieses Jahr erwarteten Einnahmen, die Infineon bestätigte.