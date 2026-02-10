Jefferies hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel hoch auf 27 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 21,00 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +16,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,48 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -20,91 %/+18,63 % bedeutet.