Logwin AG / Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme ...

Der Logwin Konzern erweitert seine strategische Position in Deutschland und übernimmt die Immobilien am Standort in Renningen bei Stuttgart. Damit festigt das Unternehmen seine Präsenz in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas und sichert zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.

Logwin stärkt Präsenz im Südwesten Deutschlands: Übernahme des Standorts Renningen (FOTO) Großostheim / Renningen (ots) - Durch die Übernahme der Logistikimmobilie in Renningen stärkt Logwin seine Präsenz im Großraum Stuttgart und setzt auf nachhaltiges Wachstum in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas.

Der bisher angemietete Standort umfasst ca. 10.000 Quadratmeter Logistikfläche und liegt verkehrsgünstig am Leonberger Dreieck mit direkter Anbindung an die Autobahnen A8 und A81. Diese Lage gewährleistet optimale Voraussetzungen für Transporte innerhalb Deutschlands und Europas.



Vom Standort Renningen aus betreut Logwin bereits heute zentrale Kunden aus der Region. Die Übernahme unterstreicht die Bedeutung des Wirtschaftsraums Baden-Württemberg innerhalb des Logwin Netzwerkes.



Investition in regionale Stärke und europäische Anbindung

"Mit der Übernahme in Renningen setzen wir ein klares Signal: Wir investieren gezielt in die Region Stuttgart und stärken unsere operative Basis für die kommenden Jahre", erklärt ein Sprecher von Logwin. "Unsere Kunden profitieren von kurzen Wegen und der engen Einbindung des Standorts in unser europäisches Netzwerk."



Mit diesem Schritt verfolgt Logwin konsequent seine Strategie, an zentralen logistischen Knotenpunkten präsent zu sein und kundenorientierte Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln.



Über die Logwin AG



Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Pressekontakt:



Sabrina Hoppmann, Presse-Team

Tel: +49(0)6021 343 - 0

mailto:pr-info@logwin-logistics.com

http://www.logwin-logistics.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77636/6213679 OTS: Logwin AG





