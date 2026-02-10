BERENBERG stuft EON AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 17,80EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.



