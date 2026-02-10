DAX am Kauftrigger

Gleichzeitig bewegen sich die Märkte in einer saisonal eher schwachen Phase, die statistisch häufig im Februar auftritt. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass steigende Kurse ausgeschlossen sind. Sollte der DAX die Marke von 25.020 Punkten überwinden, wäre ein kurzfristiger Anstieg bis auf 25.507 Punkte durchaus möglich – selbst noch vor der Veröffentlichung der wichtigsten Wirtschaftsdaten dieser Woche.

Besonders stark fielen die Kursgewinne in Japan aus. Dort sorgte der deutliche Wahlsieg der neuen Ministerpräsidentin Takaichi für kräftigen Rückenwind an den Märkten. Auch der deutsche Leitindex DAX profitierte von der positiven Grundstimmung und näherte sich einem wichtigen Kursniveau, das als Auslöser für ein erstes Kaufsignal gilt. Sollte die aktuelle Dynamik anhalten, könnte diese Marke bereits in den kommenden Stunden überwunden werden.

Gelingt darüber hinaus auch ein Ausbruch über das bisherige Rekordhoch auf Tagesbasis, könnte der DAX sogar Kurs auf 26.000 Punkte nehmen. Danach sollten sich Anleger jedoch auf eine längere Verschnaufpause einstellen. Auf der Unterseite gilt: Erst ein deutlicher Rückgang unter 24.266 Punkte würde größere Kursverluste auslösen und den Weg in Richtung 23.968 Punkte freimachen.

Neben dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die US-Verbraucherpreise (CPI), die am Freitag veröffentlicht werden. Diese Daten gelten als besonders wichtig für die weitere Zins- und Geldpolitik und könnten den Märkten zum Wochenschluss noch einmal neue Impulse geben.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.016 Punkten

VDAX fällt - Nervosität geht zurück

Fear& Greed Index bei 49 auf "Neutral"

Tagesanalyse: RSI: um 56 - Buy MACD: 72 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.070 / 25.197 / 25.435 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.639 / 24.535 / 24.266 und 24.153 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX bricht aus Korrekturtrend aus VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (06. Februar 2026): Bei 18,90% (steigend) (Vortag: 18,87%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.020 Punkten, Stopp bei 24.750 Punkten. Kursziele bei 25.197/25.507 Punkten 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6KGP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,10 - 9,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.122,01 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.122,01 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.016,01 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 27,45 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LQK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,06 - 9,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.916,14 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.916,14 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.016,01 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.