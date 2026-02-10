    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Microsoft

    Erste Anzeichen einer Erholung

    Zum Start in die neue Woche ist jedoch eine klare Gegenbewegung zu beobachten. Am Ende des Rückgangs setzt die Microsoft-Aktie zu einer Erholung an, die für kurzfristig orientierte Anleger eine Einstiegschance auf der Käuferseite darstellen könnte.

    Sorgen um KI-Konkurrenz lassen nach

    Auslöser für die deutlichen Kursverluste bei vielen Software- und Technologiewerten war vor allem die Angst vor zunehmendem Wettbewerb im Bereich Künstliche Intelligenz. Investoren befürchteten, dass neue Anbieter Marktanteile gewinnen könnten. Diese Sorgen haben sich zuletzt jedoch etwas gelegt.

    Davon profitiert auch Microsoft: Die Aktie konnte sich im Bereich einer wichtigen langfristigen Unterstützung stabilisieren. Sowohl der langfristige Durchschnittskurs als auch die Unterstützungszone bei 377,00 US-Dollar haben gehalten und eine Aufwärtsbewegung ausgelöst.

    Kurzfristiges Erholungspotenzial – Risiko bleibt erhöht

    Aus technischer Sicht eröffnet diese Stabilisierung kurzfristig die Chance auf eine Ausweitung der Erholung. Nächste mögliche Kursziele liegen bei 425,26 US-Dollar sowie darüber im Bereich von 466,77 US-Dollar, wo ein weiterer wichtiger Durchschnittskurs verläuft.

    Trotz dieser positiven Ansätze bleibt Vorsicht geboten. Die vorangegangenen Kursverluste waren teilweise sehr heftig, weshalb ein Einstieg weiterhin mit erhöhten Risiken verbunden ist. Sollte die Unterstützung bei 377,00 US-Dollar doch noch nachhaltig unterschritten werden, könnte die Microsoft-Aktie erneut unter Druck geraten und bis in den Bereich von 322,02 US-Dollar zurückfallen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 414,65 US-Dollar

    Kursziel : 466,77 US-Dollar

    Verlustbegrenzung : 390,00 US-Dollar

    Renditechance via DY7WDD : 165 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 425,26 // 438,68 // 466,77 // 492,37 US-Dollar
    Unterstützungen: 389,08 // 377,00 // 372,35 // 355,67 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY7WDD Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,66 - 2,67 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 383,9885 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 383,9885 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 414,65 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 466,77 US-Dollar
    Hebel: 13,11 Kurschance: + 165 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU7V3R Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,74 - 2,75 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 446,4774 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 446,4774 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 414,65 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 12,62 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
