Erste Anzeichen einer Erholung

Zum Start in die neue Woche ist jedoch eine klare Gegenbewegung zu beobachten. Am Ende des Rückgangs setzt die Microsoft-Aktie zu einer Erholung an, die für kurzfristig orientierte Anleger eine Einstiegschance auf der Käuferseite darstellen könnte.

Auslöser für die deutlichen Kursverluste bei vielen Software- und Technologiewerten war vor allem die Angst vor zunehmendem Wettbewerb im Bereich Künstliche Intelligenz. Investoren befürchteten, dass neue Anbieter Marktanteile gewinnen könnten. Diese Sorgen haben sich zuletzt jedoch etwas gelegt.

Davon profitiert auch Microsoft: Die Aktie konnte sich im Bereich einer wichtigen langfristigen Unterstützung stabilisieren. Sowohl der langfristige Durchschnittskurs als auch die Unterstützungszone bei 377,00 US-Dollar haben gehalten und eine Aufwärtsbewegung ausgelöst.

Kurzfristiges Erholungspotenzial – Risiko bleibt erhöht

Aus technischer Sicht eröffnet diese Stabilisierung kurzfristig die Chance auf eine Ausweitung der Erholung. Nächste mögliche Kursziele liegen bei 425,26 US-Dollar sowie darüber im Bereich von 466,77 US-Dollar, wo ein weiterer wichtiger Durchschnittskurs verläuft.

Trotz dieser positiven Ansätze bleibt Vorsicht geboten. Die vorangegangenen Kursverluste waren teilweise sehr heftig, weshalb ein Einstieg weiterhin mit erhöhten Risiken verbunden ist. Sollte die Unterstützung bei 377,00 US-Dollar doch noch nachhaltig unterschritten werden, könnte die Microsoft-Aktie erneut unter Druck geraten und bis in den Bereich von 322,02 US-Dollar zurückfallen.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 414,65 US-Dollar

Kursziel : 466,77 US-Dollar

Verlustbegrenzung : 390,00 US-Dollar

Renditechance via DY7WDD : 165 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

