Chance auf neue Jahreshochs

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der gesamte Bankensektor zu Wochenbeginn, nachdem UniCredit ambitionierte Gewinnziele bis 2030 bekannt gegeben hatte. Diese positiven Aussichten haben die Fantasie rund um eine mögliche Übernahme weiter angeheizt.

Ein wesentlicher Faktor für die weitere Kursentwicklung ist das anhaltende Interesse der italienischen Großbank UniCredit. Diese hat ihre Beteiligung an der Commerzbank inzwischen auf über 26 Prozent erhöht. Ab einer Beteiligung von 30 Prozent wäre UniCredit verpflichtet, ein offizielles Übernahmeangebot vorzulegen. Ein solcher Schritt könnte eine sehr dynamische Kursentwicklung auslösen, insbesondere wenn weitere Interessenten ins Spiel kommen sollten.

Technisches Bild spricht für weiteres Kurspotenzial

Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich bei der Commerzbank-Aktie bereits das nächste größere Kaufsignal ab. Sollte der Kurs die Marke von 37,25 Euro überwinden, wäre ein neuer Aufwärtsschub möglich, der mittelfristig Kurspotenzial bis auf 52,00 Euro eröffnen könnte. Für Anleger, die auf steigende Kurse setzen, ergibt sich damit weiterhin eine interessante Ausgangslage.

Auf der Unterseite gilt jedoch ebenfalls Vorsicht: Fällt die Aktie unter den kurzfristig ausgebildeten Doppelboden bei 33,44 Euro, könnten zunächst Kursrückgänge bis auf 28,92 Euro folgen. Mittelfristig wäre sogar ein Rücksetzer in Richtung 25,19 Euro denkbar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 37,25 Euro

Kursziele : 44,01/52,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 33,00 Euro

Renditechance via DU43BX : 300 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU43BX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,24 - 4,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,2301 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 31,2301 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 52,00 Euro Hebel: 8,25 Kurschance: + 300 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0WM8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,61 - 4,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,9991 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 39,9991 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,58 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.