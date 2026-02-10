MHP Hotel erzielt Rekordquartal: Umsatz im Q4 um 16 % gesteigert
MHP Hotel AG meldet Rekordzahlen: Umsatzplus, höhere Zimmerpreise und starke Auslastung bilden die Basis für ambitioniertes Wachstum und neue Hotels in Wien.
- MHP Hotel AG steigert den Umsatz im vierten Quartal 2025 um 16 % auf 52,6 Mio. Euro, das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte.
- Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöht sich auf 249 Euro, während der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 10 % auf 203 Euro wächst.
- Die bereinigte Belegungsquote steigt leicht auf 82 % im Vergleich zu 81 % im Vorjahr.
- Für 2026 wird ein Umsatz von rund 225 Mio. Euro und ein Konzern-EBITDA von über 10 Mio. Euro prognostiziert.
- MHP plant die Eröffnung des Hyatt Regency Vienna im Februar 2026 und des Sheraton Vienna im Jahr 2027, um die Marktpräsenz in Wien zu stärken.
- Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Fokus auf das Premium-Segment und betreibt mehrere renommierte Hotels in Deutschland und Österreich.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4300EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
-1,38 %
+2,14 %
-5,30 %
+3,25 %
+34,52 %
