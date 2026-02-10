    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMHP Hotel AktievorwärtsNachrichten zu MHP Hotel
    MHP Hotel erzielt Rekordquartal: Umsatz im Q4 um 16 % gesteigert

    MHP Hotel AG meldet Rekordzahlen: Umsatzplus, höhere Zimmerpreise und starke Auslastung bilden die Basis für ambitioniertes Wachstum und neue Hotels in Wien.

    MHP Hotel erzielt Rekordquartal: Umsatz im Q4 um 16 % gesteigert
    Foto: adobe.stock.com
    • MHP Hotel AG steigert den Umsatz im vierten Quartal 2025 um 16 % auf 52,6 Mio. Euro, das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte.
    • Der durchschnittliche Zimmerpreis (ADR) erhöht sich auf 249 Euro, während der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 10 % auf 203 Euro wächst.
    • Die bereinigte Belegungsquote steigt leicht auf 82 % im Vergleich zu 81 % im Vorjahr.
    • Für 2026 wird ein Umsatz von rund 225 Mio. Euro und ein Konzern-EBITDA von über 10 Mio. Euro prognostiziert.
    • MHP plant die Eröffnung des Hyatt Regency Vienna im Februar 2026 und des Sheraton Vienna im Jahr 2027, um die Marktpräsenz in Wien zu stärken.
    • Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Fokus auf das Premium-Segment und betreibt mehrere renommierte Hotels in Deutschland und Österreich.

    Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,70 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4300EUR das entspricht einem Plus von +0,70 % seit der Veröffentlichung.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    MHP Hotel AG meldet Rekordzahlen: Umsatzplus, höhere Zimmerpreise und starke Auslastung bilden die Basis für ambitioniertes Wachstum und neue Hotels in Wien.
