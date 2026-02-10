TUI fliegt nicht davon, aber kündigt Dividenden-Comeback an

Der weltgrößte Touristikkonzern TUI sieht sich trotz leicht rückläufiger Buchungszahlen und eines herausfordernden Marktumfelds auf stabilem Wachstumskurs. Höhere Preise und deutliche Ergebnisverbesserungen im operativen Geschäft stützen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26.

Nach Angaben des Konzerns liegt der gebuchte Umsatz im Kerngeschäft Märkte + Airline für den Winter 2025/26 um ein Prozent und für den Sommer 2026 um zwei Prozent unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung bewege sich jedoch im Rahmen der eigenen Planannahmen. Entscheidend sei nicht die reine Buchungsmenge, sondern die Qualität der Erlöse: Höhere Durchschnittspreise und eine bessere Auslastung sorgen weiterhin für Stabilität.

"TUI bleibt auf Wachstumskurs", erklärte das Management. Voraussetzung für das angestrebte Plus beim operativen Ergebnis von sieben bis zehn Prozent im Gesamtjahr sei die konsequente Hebung von Synergien in allen Geschäftsbereichen. Gleichzeitig bleibt das Umfeld in Europa laut Konzern "wettbewerbsintensiv und konjunkturell anspruchsvoll".

Bestes erstes Quartal der Unternehmensgeschichte

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 erzielte der MDax-Konzern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro und lag damit auf Vorjahresniveau. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg dagegen deutlich um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro. Damit verbuchte TUI das beste erste Quartal seiner Firmengeschichte.

"Wir sind mit dem ersten Quartal zufrieden", erklärte das Unternehmen mit Sitz in Hannover. Insgesamt reisten 7,1 Millionen Gäste mit TUI, ein Zuwachs von zwei Prozent.

Finanzlage verbessert sich deutlich

Auch bilanziell kommt TUI voran. Die Nettoverschuldung sank zum 31. Dezember 2025 um rund 0,5 Milliarden Euro auf 3,6 Milliarden Euro. Ausschlaggebend waren ein höherer operativer Cashflow sowie positive Währungseffekte. Zudem verbesserte der Konzern seinen Finanzierungsmix, zahlte vorzeitig Leasing- und Flugzeugfinanzierungen zurück und überführte durch die Ausgabe eines Schuldscheins Vermögenswerte in das Konzerneigentum.

Dividenden-Rückkehr nach langer Pause

Auf Basis der stabilisierten Finanzlage will TUI erstmals seit Jahren wieder eine Dividende zahlen. Auf der Hauptversammlung soll eine Starter-Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2026 plant der Konzern eine Ausschüttungsquote von zehn bis 20 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 9,206EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.





