JEFFERIES stuft STMicro auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der ausgeweitete Deal mit Amazon Web Services (AWS) stärke die Rolle der Franzosen im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Der Chipkonzern sei ein strategischer Zulieferer für AWS. STMicro strebe bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz mit Halbleitern für KI-Rechenzentren an, erinnerte Menon. Er hält das Ziel für erreichbar./ag/mis
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 27,25EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
