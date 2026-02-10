BERENBERG stuft Teamviewer auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler./ag/zb
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,50 % und einem Kurs von 5,585EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
