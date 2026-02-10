BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Informationsveranstaltung zum Medikament Fenebrutinib mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe eine etwaige Lebertoxität bei der Anwendung gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose gestanden, schrieb James Gordon am Montagabend. Der Pharmakonzern wolle mit zweiwöchigen Leberfunktionstests möglichen erhöhten Leberenzymwerten entgegenwirken./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 384,9EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



