AKTIEN IM FOKUS
Goldman optimistischer für Chemie - Evonik und Symrise stark
- Goldman Sachs optimistisch für europäische Chemiebranche.
- Evonik erhält Kaufempfehlung, Aktien steigen auf 15,69 Euro.
- Symrise ebenfalls positiv, Kurs steigt auf 74 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine insgesamt optimistischere Einschätzung der europäischen Chemiebranche durch Goldman Sachs bewegt am Dienstagmorgen insbesondere die Kurse von Evonik und Symrise . Die Expertin Georgina Fraser kommt darin aus der Defensive und nimmt eine pro-zyklische Haltung ein. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.
In insgesamt sieben Fällen änderte Fraser ihre Einschätzung, in den meisten nach oben. Bei Evonik revidierte sie ihre Meinung komplett und machte aus einer Verkaufsempfehlung ein Kaufvotum. Die Aktien kletterten daraufhin vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 15,69 Euro. Damit würden sie es im regulären Xetra-Handel zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie schaffen. Im Januar hatten die Aktien mit 12,49 Euro noch ein Rekordtief gesehen.
Symrise stiegen derweil nach einer Kaufempfehlung ebenfalls merklich auf 74 Euro. Damit nimmt ihre Bodenbildung nach rund 65 Euro im Dezember weiter Form an. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten im Bereich Aromen und Duftstoffe, Givaudan , brachte eine Verkaufsempfehlung von Fraser derweil ins Schlingern./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 3.284 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +18,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -30,51 %/+26,34 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.