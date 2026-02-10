    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    AKTIEN IM FOKUS

    Goldman optimistischer für Chemie - Evonik und Symrise stark

    • Goldman Sachs optimistisch für europäische Chemiebranche.
    • Evonik erhält Kaufempfehlung, Aktien steigen auf 15,69 Euro.
    • Symrise ebenfalls positiv, Kurs steigt auf 74 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine insgesamt optimistischere Einschätzung der europäischen Chemiebranche durch Goldman Sachs bewegt am Dienstagmorgen insbesondere die Kurse von Evonik und Symrise . Die Expertin Georgina Fraser kommt darin aus der Defensive und nimmt eine pro-zyklische Haltung ein. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.

    In insgesamt sieben Fällen änderte Fraser ihre Einschätzung, in den meisten nach oben. Bei Evonik revidierte sie ihre Meinung komplett und machte aus einer Verkaufsempfehlung ein Kaufvotum. Die Aktien kletterten daraufhin vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 15,69 Euro. Damit würden sie es im regulären Xetra-Handel zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie schaffen. Im Januar hatten die Aktien mit 12,49 Euro noch ein Rekordtief gesehen.

    Symrise stiegen derweil nach einer Kaufempfehlung ebenfalls merklich auf 74 Euro. Damit nimmt ihre Bodenbildung nach rund 65 Euro im Dezember weiter Form an. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten im Bereich Aromen und Duftstoffe, Givaudan , brachte eine Verkaufsempfehlung von Fraser derweil ins Schlingern./ag/stk

     

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 3.284 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +18,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -30,51 %/+26,34 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
