Goldman optimistischer für Chemie - Evonik und Symrise stark

Symrise stiegen derweil nach einer Kaufempfehlung ebenfalls merklich auf 74 Euro. Damit nimmt ihre Bodenbildung nach rund 65 Euro im Dezember weiter Form an. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten im Bereich Aromen und Duftstoffe, Givaudan , brachte eine Verkaufsempfehlung von Fraser derweil ins Schlingern./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 3.284 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +18,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -30,51 %/+26,34 % bedeutet.