BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 79,81EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88,90

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,90 € , was eine Steigerung von +12,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer