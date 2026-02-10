BARCLAYS stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 79,81EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Paola Sabbione
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 88,90
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
