JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Marktbefürchtungen, dass TikTok Shop und das zunehmend KI-beeinflusste Einkaufsverhalten eine Bedrohung für den Online-Modehändler darstellen könnten, halte er für übertrieben, schrieb Frederick Wild am Montagabend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 21,52EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

