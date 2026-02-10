Südkoreas Rüstungsriese Hanwha Aerospace stürzt nach Zahlen ab

Die Aktie des südkoreanischen Rüstungskonzerns Hanwha Aerospace ist am Dienstag um mehr als sechs Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen schwächer als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hatte. Sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn blieben klar hinter den Markterwartungen zurück und lösten einen deutlichen Stimmungsumschwung bei Investoren aus.

Im vierten Quartal steigerte Hanwha Aerospace seinen Umsatz zwar um 72,56 Prozent im Jahresvergleich auf 8,33 Billionen südkoreanische Won (4,79 Millionen Euro). Damit verfehlte der Konzern jedoch die Konsensschätzung von 8,64 Billionen Won, die von LSEG erhoben wurde.

Noch schwerer wog der Einbruch beim Vorsteuergewinn: Dieser sackte um 72 Prozent auf 602 Milliarden Won (346 Millionen Euro) ab und lag damit nur etwa halb so hoch wie die erwarteten 1,2 Billionen Won. Auch das operative Ergebnis enttäuschte, nachdem der operative Gewinn um 16 Prozent auf 753 Milliarden Won zurückging.

Einziger Lichtblick auf Quartalsebene war der Nettogewinn. Trotz eines Rückgangs um 54 Prozent erreichte dieser 934 Milliarden Won und übertraf damit die Markterwartungen von 717,2 Milliarden Won deutlich.

Jahreszahlen: Rekordoperativ, aber Erwartungen verfehlt

Auf Gesamtjahressicht zeichnete sich ein gemischtes Bild. Der Jahresumsatz schoss um 137 Prozent auf 26,61 Billionen Won (15,31 Milliarden Euro) nach oben, verfehlte jedoch knapp die Prognose von 27,01 Billionen Won. Der Vorsteuergewinn sank um 19 Prozent auf 2,15 Billionen Won und blieb damit deutlich unter den erwarteten 2,73 Billionen Won.

Positiv hervorzuheben ist, dass Hanwha Aerospace das vierte Jahr in Folge ein Rekordniveau beim operativen Gewinn erreichte. Dieser legte um 75 Prozent auf 3,03 Billionen Won zu. Der Nettogewinn ging zwar um 16 Prozent auf 2,14 Billionen Won zurück, übertraf damit jedoch die Analystenschätzung von 1,65 Billionen Won klar.

Aktie trotz Rücksetzer langfristig stark gelaufen

Trotz des jüngsten Kurssturzes bleibt die langfristige Kursentwicklung beeindruckend. Seit Jahresbeginn haben die Hanwha-Aktien um 18,92 Prozent zugelegt. Im Jahr 2025 stieg der Kurs um 193 Prozent, nachdem er bereits 2024 um 154 Prozent zugelegt hatte.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,03 Milliarden US-Dollar zählt Hanwha Aerospace zu den Schwergewichten am südkoreanischen Aktienmarkt und ist aktuell der elftgrößte Wert im KOSPI.

Rüstungsnachfrage aus Europa als struktureller Treiber

Fundamental profitiert das Unternehmen weiterhin von einer stark gestiegenen Nachfrage nach Rüstungsgütern infolge des Kriegs zwischen Russland und Ukraine. Seit 2022 hat Hanwha Aerospace sein K9-Panzerhaubitzensystem an mehrere europäische Länder geliefert, darunter Polen, Estland, Rumänien und Norwegen. Zudem wurden Mehrfachraketenwerfersysteme vom Typ Chunmoo an internationale Kunden verkauft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

