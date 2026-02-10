Goldpreis
Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 5.031,24 USD
Leichte Abgaben: Gold rutscht um -0,54 % auf 5.031,24 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,40 %
|1 Monat
|+10,04 %
|3 Monate
|+23,81 %
|1 Jahr
|+74,30 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.861,88USD. Heute steht er bei 5.031,24USD. Das Investment wäre auf 27.022,4USD gewachsen – eine Steigerung von +170,22 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistisch auf eine Preissteigerung bis 10.000 USD bis 2030 und eine Rückkehr zur 6000 USD-Marke blicken, gibt es auch Skepsis aufgrund vergangener Fehlprognosen und der aktuellen volatilen Kursentwicklung. Der Anstieg des Euro wird als belastend für die Goldperformance wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|385,95EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|135,87EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,78EUR
|-1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|425,60EUR
|-2,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,22EUR
|+2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|639,45EUR
|-2,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|404,66EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|81,87EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|136,50EUR
|-0,44 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,153EUR
|+0,59 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.