Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 5.031,24 USD

-0,54 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,40 % 1 Monat +10,04 % 3 Monate +23,81 % 1 Jahr +74,30 %

Gold schwächer: Das Edelmetall gibtnach und notiert aktuell bei 5.031,24. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.861,88USD. Heute steht er bei 5.031,24USD. Das Investment wäre auf 27.022,4USD gewachsen – eine Steigerung von +170,22 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistisch auf eine Preissteigerung bis 10.000 USD bis 2030 und eine Rückkehr zur 6000 USD-Marke blicken, gibt es auch Skepsis aufgrund vergangener Fehlprognosen und der aktuellen volatilen Kursentwicklung. Der Anstieg des Euro wird als belastend für die Goldperformance wahrgenommen.