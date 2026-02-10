Silberpreis
Silberpreis stürzt ab -2,20 % auf 81,56 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -2,20 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,05 %
|1 Monat
|-1,37 %
|3 Monate
|+68,45 %
|1 Jahr
|+160,07 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 31,36249USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 81,56USD ein Wert von 13.003,4USD geworden – ein Gewinn von +160,07 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Silber als optimistisch beschrieben. Die COMEX-Daten zeigen hohe registrierte Bestände, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der physischen Auslieferung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, und viele Anleger erwarten einen Anstieg des Silberpreises aufgrund steigender Nachfrage und möglicher Verknappung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|385,95EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|135,87EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,78EUR
|-1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|425,60EUR
|-2,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,22EUR
|+2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|639,45EUR
|-2,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|404,66EUR
|-0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|81,87EUR
|-0,88 %
|Long
|1
|0,00
|136,50EUR
|-0,44 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,153EUR
|+0,59 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.