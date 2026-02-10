Silberpreis stürzt ab -2,20 % auf 81,56 USD

-2,20 %

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,05 % 1 Monat -1,37 % 3 Monate +68,45 % 1 Jahr +160,07 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 81,56. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 31,36249USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 81,56USD ein Wert von 13.003,4USD geworden – ein Gewinn von +160,07 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Silber als optimistisch beschrieben. Die COMEX-Daten zeigen hohe registrierte Bestände, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der physischen Auslieferung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, und viele Anleger erwarten einen Anstieg des Silberpreises aufgrund steigender Nachfrage und möglicher Verknappung.