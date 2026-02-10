    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt SAP auf "Buy" mit 250 Euro Ziel.
    • KI-Sorgen werden nuancierter als vermutet bewertet.
    • SAP und andere Firmen bieten gute Bewertungschancen.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    165,17€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,84€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SAP

    +0,07 %
    -0,58 %
    -17,75 %
    -19,57 %
    -34,89 %
    +58,83 %
    +61,09 %
    +164,87 %
    +1.104.025,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 175,7 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 218,35 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +24,53 %/+47,18 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 250 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00, was eine Steigerung von +41,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der SAP‑Aktie: Viele sehen die Kurse um 168–174 € als Kaufgelegenheit, Zielmarken 180–185 € (bis 205 € als Trendoberkante). Technisch wird ein inverse H&S und die 200er EMA auf Wochenbasis bei ~184 € diskutiert. Erwähnt werden eine ~40% Jahreskorrektur, günstige Bewertung laut Morningstar/Traderfox sowie Hinweise auf Absicherungen und kurzfristiges Wochenend‑Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 250 Euro Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     