ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
- Berenberg belässt SAP auf "Buy" mit 250 Euro Ziel.
- KI-Sorgen werden nuancierter als vermutet bewertet.
- SAP und andere Firmen bieten gute Bewertungschancen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 175,7 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,75 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 218,35 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +24,53 %/+47,18 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 250 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8Hgv-j2CsAsQpxq-OW5wWsrg2Dm83So42cLv7ZSlUdG-pth1X&s
SAP bietet eine zentrale KI-Plattform namens „SAP Business AI“:
Sie ist für Unternehmen gedacht und nutzt alle Geschäftsdaten im SAP-System.
KI-gestützte Agenten und Assistenten können:
Geschäftsprozesse automatisieren
Daten analysieren
Anwendern proaktiv helfen
Der KI-Assistent Joule zählt zu den wichtigsten Modulen.
Joule ist ein eigenes generatives KI-Werkzeug von SAP, das z. B. Fragen in natürlicher Sprache beantworten kann oder hilft, Daten und Prozesse zu verstehen.
Es wird direkt in SAP-Anwendungen eingebettet, nicht als reiner Chatbot für Endnutzer wie ChatGPT.
SAP hat auch eine „AI-Foundation“ inkl. „AI Core“ auf seiner Business Technology Platform:
Diese Bausteine ermöglichen es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen aufzubauen oder KI-Modelle in Geschäftslösungen einzubetten.
SAP nutzt zusätzlich externe KI-Modelle (z. B. von Cohere, Mistral, OpenAI) im Rahmen seiner Plattform-Strategie
stay calm
Heute wird es dargestellt, als stünden herkömmliche Softwarefirmen wie SAP vor dem Abgrund, weil ihr Geschäftsmodel durch moderne KI-Anwendungen überholt sei. Dabei wird gerade jetzt an erster Stelle Anthropic genannt, dessen KI-Entwicklungen das Zeug hätten, den Markt zu revolutionieren und die alten Firmen vom Thron zu stoßen, wie es seinerzeit das Smartphone mit Nokia getan hat.