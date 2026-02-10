BARCLAYS stuft Aumovio auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aumovio nach einer Telefonkonferenz im Vorfeld der Bilanz Mitte März mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussagen des Autozulieferers deckten sich mit früheren Statements, schrieb Erwann Dagorne am Montagabend. Zusätzliche Selbsthilfemaßnahmen und Kostensenkungen stimmten zuversichtlich./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 23:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 41,82EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.