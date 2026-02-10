BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Im Januar habe sich der Brillenmarkt in den USA etwas abgeschwächt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend. Das Wachstum der Filialkette Sunglas Hut habe sich hingegen beschleunigt, so der Analyst unter Berufung auf verschiedene Marktdaten./rob/ag
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 255,6EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
