BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 307,1EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



