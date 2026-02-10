BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMT
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 307,1EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
