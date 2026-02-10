BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon schrieb am Montagabend von ermutigenden Verabreichungsdaten des Medikaments Wegovy gegen Übergewicht. Dies umso mehr, als die echte Nachfrage höher sein dürfte als die von Verschreibungsdaten erfasste./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 41,57EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte