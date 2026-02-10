Bernstein hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1.653 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,22 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.138,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +25,04 %/+34,19 % bedeutet.