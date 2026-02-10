ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Rheinmetall auf 2050 Euro - 'Outperform'
- Kursziel für Rheinmetall auf 2050 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt "Outperform" trotz Kursrutsch.
- Munitionsnachfrage und Portfolioanpassung stärken.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine gute Gelegenheit. Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der Dax-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1.653 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -4,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,22 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.138,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +25,04 %/+34,19 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 2050 Euro
