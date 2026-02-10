ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für United Internet auf 31,80 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel für United Internet auf 31,80 Euro.
- Einstufung bleibt jedoch auf "Buy" erhalten.
- Günstige Möglichkeit für Investitionen in 1&1 und Ionos.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos , für die er seine Kaufempfehlung strich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 26,25 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -12,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,93 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +15,94 %/+86,34 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 31,80 Euro
