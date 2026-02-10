UBS senkt Ziel für United Internet auf 31,80 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 26,25 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -12,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,93 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,44 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +15,94 %/+86,34 % bedeutet.