    Sungrow bringt netzbildende ESS für die Energiewende in Europa auf den Markt

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    MADRID, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat den PowerTitan 3.0 auf den Markt gebracht, ein flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem (ESS) der nächsten Generation für Großanlagen in Europa. Während Europa seine Energiewende beschleunigt, geht PowerTitan 3.0 wichtige regionale Herausforderungen an – niedrige PPA-Preise, strengere Netzcodes und steigende Erwartungen an Sicherheit und Renditen – und erschließt so in verschiedenen Szenarien einen Mehrwert von 16 Millionen Euro für ein 1-GWh-Projekt*sowie höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bereich der Energiespeicherung.

    PowerTitan 3.0 Launch in Europe

    SiC-PCS und gestapelte Batteriezellen mit 600 Ah+: Höhere Effizienz und Sicherheit

    Der PowerTitan 3.0 unterstützt eine Laufzeit von 2-8 Stunden. Ein einzelner 20-Fuß-Container integriert 1,78 MW PCS mit 7,14 MWh-Batterien und ermöglicht eine 4-Stunden-Konfiguration, bei der ein Block 7,2 MW/28,5 MWh erreicht, was sich gut für Großprojekte in Europa eignet.

    Das System verfügt über die branchenweit erste groß angelegte Anwendung eines vollständig flüssigkeitsgekühlten Siliziumkarbid-Leistungsumwandlungssystems (SiCPCS) und liefert eine Leistung von 450 kVA pro Einheit. Der  maximale Wirkungsgrad beträgt 99,3 Prozent und der System-RTE 92 Prozent.

    Um immer größere Kapazitäten zu unterstützen, verwendet PowerTitan 3.0 die innovative Sungrow-Technik der gestapelten Zellen (684 Ah, 661 Ah und 640 Ah). Im Gegensatz zu herkömmlichen gewickelten Zellen eliminiert das gestapelte Design Eckbelastungen, reduziert den Innenwiderstand und senkt Risiken wie Lithiumplattierung, interne Kurzschlüsse und Überhitzung erheblich.

    Sungrow optimiert die Sicherheit zusätzlich, indem die Entlüftungsöffnungen und Elektrodenanschlüsse an gegenüberliegenden Enden der Zelle positioniert sind. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Batterie auch bei offenen Entlüftungsöffnungen in gutem Zustand bleibt.

    Darüber hinaus bietet das Batteriemanagement 2.0 eine Genauigkeit von über 95 Prozent bei der Lithiumbeschichtungsdiagnose und eine Präzision von mehr als 99 Prozent bei thermischen Risikowarnungen. Dies ermöglicht eine proaktive Risikoprävention während des gesamten Systemlebenszyklus.

    Mit einer Energiedichte von 483 kWh/m² und einer kompakten 15 cm Back-to-Back-Anordnung passt eine 1-GWh-Anlage auf 6.951 m². Dadurch werdendie Baukosten im Vergleich zu ähnlichen Lösungen um über 20 Prozent gesenkt.

