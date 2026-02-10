    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell läuft es schwächer

    • Tui-Aktien zeigen nach Zahlen keinen klaren Trend.
    • Kurs fiel zunächst um 3%, drehte dann ins Plus.
    • Jahresziele bestätigt, Geschäftslage jedoch schwächer.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Tui haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, drehten aber zuletzt wieder leicht ins Plus.

    Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende September) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.

    Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter 7 Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 9,266 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +22,20 %/-22,24 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TUI‑Fundamentaldiskussionen und Kursaussichten: Debatte Schuldenabbau versus Dividende (Dividendenrendite nur ~1,6%), Sorgen wegen Ausweitung ins Billigsegment, das Margen und Ergebnis gefährden könnte und damit die Bewertung belastet. Technisch werden Jahreshöchst, fehlendes Volumen, HV/Ergebnistermine und mögliche Kursrisiken (bis ~10 €) diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

