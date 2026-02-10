AKTIE IM FOKUS
Teamviewer fallen wegen Ausblick vorbörslich Richtung Rekordtief
- Teamviewer-Aktien fallen vorbörslich um 6 Prozent.
- Ausblick für 2026 enttäuscht, Umsatz könnte sinken.
- Sorgen um KI stören Software-Sektor und Wachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Anleger von Teamviewer bahnt sich nach der Vortagserholung am Dienstag der nächste kräftige Rückschlag an. Mit einem dürftigen Ausblick als Grund ging es für den Kurs des Softwareanbieters vorbörslich im Vergleich zu, Xetra-Schluss um sechs Prozent bergab auf 5,54 Euro. Damit würden sich die Aktien auf Xetra ihrem Rekordtief nähern, das mit gut 5,30 Euro erst wenige Tage alt ist. Zuletzt hatten die Titel mit dem ganzen Software-Sektor unter der Sorge gelitten, dass die Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle stören könnte.
Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC konnte dem Jahresergebnis 2025 zunächst etwas Positives abgewinnen mit einer ermutigenden Dynamik im Enterprise-Bereich und ersten Anzeichen einer Erholung bei der Tochter 1E. Negativ sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026, der von allem wegen Währungseffekten unter den Erwartungen liege. Der Mittelwert der Prognose impliziere, dass der Konsens für den Umsatz um drei Prozent sinken könnte, rechnete die Expertin vor.
Ein Händler bezeichnete noch das Ziel für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) als vorsichtig. Dies beeinträchtige die Fantasie für echtes Wachstum, so der Börsianer./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,09 % und einem Kurs von 5,55 auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,81 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 989,19 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +93,49 %/+40,72 % bedeutet.
Aber nicht von 5-6
Angesichts der verheerenden Erfahrungen mit dem Mangement von TMV kann ich mir leider vorstellen, dass heute wie schon häufiger hier wieder mal ein Pump im Gange ist, der morgen in einem schlimmen Dump wieder von den Kleinis ausgebadet wird.