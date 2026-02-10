    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarclays AktievorwärtsNachrichten zu Barclays
    Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays plant Kostensenkungen zur Renditesteigerung.
    • Eigenkapitalrendite soll bis 2028 über 14% steigen.
    • Über 15 Mrd. Pfund Rückkäufe und Dividenden bis 2028.
    Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant
    LONDON (dpa-AFX) - Nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr will die britische Großbank Barclays die Rendite in den kommenden Jahren unter anderem dank weiterer Kostensenkungen kräftig steigern. Neben dem Blick auf die Ausgaben sollen auch steigende Erträge zu der höheren Eigenkapitalrendite beitragen. Bis 2028 soll diese auf mehr als 14 Prozent klettern, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. 2025 konnte Barclays die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent ausbauen.

    Der Gewinn kletterte 2025 um 16 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Pfund (rund 7,1 Mrd Euro) - unter anderem deshalb, weil die Kosten noch etwas stärker gedrückt werden konnten, als ohnehin anvisiert. Damit fiel der Gewinn etwas höher aus als von Experten erwartet.

    Zudem kündigte die Bank den weiteren Erwerb eigener Aktien an. Zwischen 2026 und 2028 will Barclays über Aktienrückkäufe und Dividenden mehr als 15 Milliarden Pfund an die Investoren zurückgeben beziehungsweise direkt ausschütten./zb/niw/mis

    ISIN:GB0031348658WKN:850403

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
