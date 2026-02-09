Chance von 126,42 Prozent p.a.!

Amazon-Aktien sind in den letzten Tagen abgestürzt, nachdem die Marktteilnehmer in Sorge sind, ob das Unternehmen eine Rendite für seine geplanten KI-Investitionen in Höhe von 200 Milliarden USD erzielen würde. Unter den US-Cloudwerten ist Amazon Spitzenreiter bei den Investitionen in KI-Infrastruktur. Generell ist im US-Markt eine Rotation in defensive Werte wie Energie oder Industriewerte zu beobachten. Vor der kollektiven Meinungsänderung bezüglich möglicher „sunk costs“ bei den Investitionen in Rechenzentren war Amazon fundamental bereits gut aufgestellt. Von 85 internationalen Analysten empfahlen 81 den Wert zum Kauf und 4 gaben die Empfehlung zum Halten des Internetriesen ab.

Der Aktienkurs von Amazon hat seit dem partiellen Tief Anfang Januar 2023 bei 81,43 USD eine Aufwärtssequenz ausgebildet. Nur Anfang April 2025 sorgte die Veröffentlichung der geplanten US-Zollpolitik für einen nennenswerten Kurseinbruch. Danach setzte die Kursentwicklung bis zum Mittwoch, dem 4. Februar 2026 seine Aufwärtssequenz fort und markierte inzwischen am 3. November 2025 sein Allzeithoch bei 258,60 USD. In weiterer Folge crashte der Kurs bis zur gestrigen Notierung auf das Level von 210,40 USD, was seit dem vergangenen Dienstag einem Rückgang von knapp 11 Prozent entspricht. Im Detail betrachtet kann der gestrige Kursverlauf als Beruhigung interpretiert werden. Ob diese nachhaltig ist, werden die Folgetage zeigen. Im Zuge des Kurseinbruchs wurde auch die 200-Tage-Linie unterschritten. Sinkt der Aktienkurs jedoch weiter, nähert er sich dem Unterstützungsbereich bei 197,56 USD an. Dies könnte der Fall sein, wenn sich die Rotation heraus aus den Technologiewerten weiter fortsetzt. Ein Test der Unterstützung bei 184,26 USD innerhalb der folgenden 5,5 Wochen bis zum 20. März 2026 könnte aber ausbleiben, wenn sich der Kurs aktuell stabilisiert. Das erwartete KGV 2026 von aktuell 27,06 ist für die Aktie von Amazon innerhalb der vergangenen 10 Jahre die niedrigste Ausprägung und deutet auf eine relative Unterbewertung hin.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Amazon.com Inc. (FD5VG5), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.03.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 180,00 USD auf der Unterseite und 300,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 9. Februar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,81 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 126,42 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 184,26 USD fällt oder über den Widerstand bei 294,81 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Amazon.com, Inc. (Stand: 09.02.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD5VG5 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,71 / 8,81 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 180,00 USD Basiswert: Amazon.com, Inc. obere KO-Schwelle: 300,00 USD akt. Kurs Basiswert: 210,40 USD Laufzeit: 20.03.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 126,42 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

