    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutliche Anschlussgewinne in Japan

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen meist im Plus, Japan stark gestiegen.
    • Nikkei 225 erreicht Rekordhoch, Euphorie ungebrochen.
    • China und Australien zeigen verhaltene Entwicklungen.
    Aktien Asien - Deutliche Anschlussgewinne in Japan
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag zumeist zugelegt. Von Japan abgesehen, hielten sich die Bewegungen allerdings in Grenzen. Die Börsen folgten mit ihrem Anstieg den Vorgaben der US-Technologiewerte. Hier hatten sich die Kurse besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz stabilisiert.

    Japanische Aktien knüpften an die Vortagesgewinne an. Der Leitindex Nikkei 225 stieg um 2,28 Prozent auf 57.650,54 Punkte. Damit erreichte der Markt ein neues Rekordhoch. "In Japan ist die Euphorie ungebrochen hoch", stellte Fondsmanager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners fest. "Ein Plus seit Jahresbeginn von fast 15 Prozent nach weniger als sechs Wochen ist ein deutliches Statement."

    Allerdings sei auch die Bewertung entsprechend gestiegen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis habe den höchsten Wert seit Beginn der Daten-Aufzeichnung im Jahr 2004 erreicht. Damit profitierte der Markt weiterhin vom Wahlsieg der Liberaldemokratischen Partei (LDP). Als erste Partei seit dem Zweiten Weltkrieg hatte die LDP bei der Wahl zum Unterhaus allein mehr als zwei Drittel der 465 Sitze in der mächtigen Parlamentskammer gewonnen.

    Verhaltener war die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,11 Prozent auf 4.724,30 Zähler zu, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,49 Prozent auf 27.160,11 Punkte zu. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Banken angewiesen worden seien, ihre Bestände an US-Staatspapieren zu begrenzen.

    Am australischen Markt traten die Kurse auf der Stelle. Der S&P/ASX 200 schloss praktisch unverändert. Auch in Südkorea war die Entwicklung nach dem jüngsten Anstieg verhalten./mf/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Deutliche Anschlussgewinne in Japan Die asiatischen Börsen haben am Dienstag zumeist zugelegt. Von Japan abgesehen, hielten sich die Bewegungen allerdings in Grenzen. Die Börsen folgten mit ihrem Anstieg den Vorgaben der US-Technologiewerte. Hier hatten sich die Kurse besonders im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     