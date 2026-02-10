    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTempraMed Technologies AktievorwärtsNachrichten zu TempraMed Technologies
    TempraMed schließt Partnerschaft mit Israels führender Apothekenkette Super-Pharm und startet landesweite Produkteinführung

    Foto: adobe.stock.com

    Super-Pharm betreibt Filialen im ganzen Land und erreicht jährlich Millionen von Verbrauchern

     

    Vancouver, BC – 10. Februar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, die Einführung seiner Produkte bei Super-Pharm bekannt zu geben, Israels größter und führender Apotheken- und Gesundheitshandelskette. Super-Pharm betreibt Filialen im ganzen Land und erreicht jährlich Millionen von Verbrauchern.

     

    Durch die Einführung werden TempraMeds Produkte zum Schutz vor Temperaturschwankungen für Patienten, die Insulin, Adrenalin-Autoinjektoren und andere temperaturempfindliche Medikamente verwenden, über eine der vertrauenswürdigsten Gesundheitsplattformen des Landes allgemein zugänglich.

     

    Diese Expansion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Vermarktung für TempraMed dar. Sie erhöht den Bekanntheitsgrad, verbessert den Zugang am „Point of Care“, die Aufklärung über die Produkte und erhöht das Potenzial für die Akzeptanz durch die Verbraucher in einem Kernmarkt, in dem chronische Erkrankungen wie Diabetes und anaphylaktische Reaktionen weit verbreitet sind.

     

    „Dies ist ein bedeutender kommerzieller Wendepunkt für TempraMed. Wir setzen unsere klare Vermarktungsstrategie in Israel, einem für uns wichtigen Kernmarkt, sowie auf globaler Ebene konsequent weiter um“, sagte der CEO von TempraMed, Ron Nagar. „Super-Pharm ist aus dem Gesundheitswesen in Israel nicht mehr wegzudenken. Die Einführung unserer Produkte bei Super-Pharm erweitert unsere Reichweite bei den Verbrauchern erheblich und stärkt die Position von TempraMed als Marktführer im Bereich des persönlichen Temperaturmanagements temperaturempfindlicher Medikamente. Dies ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, über stark frequentierte Einzelhandels- und Gesundheitskanäle zu expandieren. Durch die landesweite Einführung unserer Produkte in Apotheken haben wir nun Zugang zu Millionen potenzieller Kunden in ganz Israel sowie zu großen HMO-Kunden.“

