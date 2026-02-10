Ore Energy schließt von der EU finanziertes mehrtägiges Pilotprojekt zur Energiespeicherung im F&E-Labor von EDF in Frankreich ab

AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 – Ore Energy, das in den Niederlanden ansässige Start-up für Langzeit-Energiespeicherung auf Basis von Eisen-Luft-Technologie, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines netzgekoppelten technischen Pilotprojekts seines 100-Stunden-Eisen-Luft-Energiespeichersystems im Lab les Renardières in Écuelles (Frankreich) von EDF bekannt. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms Storage Research Infrastructure Eco-System („StoRIES“) der Europäischen Union durchgeführt. Das Pilotprojekt – eines der ersten seiner Art in Europa – zeigte, dass die Eisen-Luft-LDES-Technologie (Long-Duration Energy Storage) des Unternehmens in der Lage ist, in einer realen Versorgungsumgebung eine mehrtägige Energiespeicherung bereitzustellen.

Im Rahmen des von StoRIES unterstützten Pilotprojekts setzte Ore Energy sein modulares Eisen-Luft-Batteriesystem ein, um Daten aus dem realen Netzbetrieb zu sammeln und den Nachweis zu erbringen, dass es Energie für bis zu etwa vier Tage (100 Stunden) speichern und wieder abgeben kann. Über mehrere Monate hinweg wurde das System unter unterschiedlichen Lastprofilen und saisonalen Bedingungen getestet, um das Lade- und Entladeverhalten, die Reaktionsfähigkeit des Systems und die Integration in gängige Netzmanagementansätze zu prüfen. Die im Rahmen dieses Pilotprojekts gewonnenen technischen Daten tragen zum übergeordneten Ziel von StoRIES bei, Langzeitspeicheroptionen zu bewerten, die für den mehrtägigen Ausgleich bei erneuerbaren Energien geeignet sind.

„Dieses Pilotprojekt ermöglichte es uns, die Leistung von Eisen-Luft-Batterien unter europäischen Betriebsprofilen und realen Netzbedingungen zu bewerten“, sagte Aytaç Yilmaz, Mitbegründer und CEO von Ore Energy. „Die durch StoRIES generierten Daten liefern uns wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich die mehrtägige Speicherung in Versorgungsumgebungen verhält, und helfen uns dabei, die Technologie zu verfeinern und ihre potenzielle Rolle neben anderen Speicheransätzen einzuordnen.“