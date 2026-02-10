RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Software-Unternehmens hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in erster Reaktion. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:55 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,45 % und einem Kurs von 5,47EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



