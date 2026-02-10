JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,09 % und einem Kurs von 281,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



