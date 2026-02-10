JPMORGAN stuft Kering auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen gebe es nicht, schrieb Chiara Battistini in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Das gelte auch für die Marke Gucci./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,09 % und einem Kurs von 281,4EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
