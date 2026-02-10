JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 8,30 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick des Halbleiterherstellers sei aber schwach, vor allem was die Profitabilität im laufenden ersten Quartal betreffe./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 9,30EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.