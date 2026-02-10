BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m

