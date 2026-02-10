    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    BP Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 10.02.2026

    Am 10.02.2026 ist die BP Aktie, bisher, um -3,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    BP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.02.2026

    Die BP Aktie ist bisher um -3,87 % auf 5,2700 gefallen. Das sind -0,2120  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,87 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,13 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +2,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,90 %. Im Jahr 2026 gab es für BP bisher ein Plus von +11,20 %.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,65 %
    1 Monat +9,90 %
    3 Monate +4,13 %
    1 Jahr +1,79 %

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,32 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. ENI notiert im Minus, mit -0,17 %. Shell notiert im Minus, mit -0,31 %. TotalEnergies verliert -0,86 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -0,03 %.

    BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    -4,05 %
    +2,65 %
    +9,90 %
    +4,13 %
    +1,79 %
    -10,85 %
    +82,50 %
    +26,29 %
    +28,20 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



