    TeamViewer - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -7,11 % - 10.02.2026

    Am 10.02.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um -7,11 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.02.2026

    Die TeamViewer Aktie ist bisher um -7,11 % auf 5,4900 gefallen. Das sind -0,4200  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,32 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,01 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +0,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -3,33 %.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,61 %
    1 Monat -3,81 %
    3 Monate -3,01 %
    1 Jahr -49,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die als wenig fantasievoll wahrgenommen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Umsatz- und Gewinnprognosen für 2025 und 2026, während das aktuelle KGV als gut, aber ohne Wachstum und Dividende wenig attraktiv gilt. Zudem wird die Möglichkeit von Übernahmen und Aktienrückkäufen thematisiert, um das Anlegerinteresse zu steigern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 957,87 Mio. € wert.

    Teamviewer fallen wegen Ausblick vorbörslich Richtung Rekordtief


    Für die Anleger von Teamviewer bahnt sich nach der Vortagserholung am Dienstag der nächste kräftige Rückschlag an. Mit einem dürftigen Ausblick als Grund ging es für den Kurs des Softwareanbieters vorbörslich im Vergleich zu, Xetra-Schluss um sechs …

    Dax bei 25.000 Punkten vor kleinem Rückschlag


    Für den Dax bahnt sich am Dienstag ein weiteres Ringen um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun dürfte diese mit einem schwächeren Start auf der Kippe …

    RBC stuft Teamviewer auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Outperform" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Software-Unternehmens hätten weitgehend den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Wassachon …

    So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -2,54 %
    +0,61 %
    -3,81 %
    -3,01 %
    -49,34 %
    -60,54 %
    -86,95 %
    -80,93 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



