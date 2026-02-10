TeamViewer - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -7,11 % - 10.02.2026

Die TeamViewer Aktie ist bisher um -7,11 % auf 5,4900€ gefallen. Das sind -0,4200 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,32 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +0,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -3,33 %.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,61 % 1 Monat -3,81 % 3 Monate -3,01 % 1 Jahr -49,34 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, die als wenig fantasievoll wahrgenommen wird. Nutzer äußern Bedenken über die Umsatz- und Gewinnprognosen für 2025 und 2026, während das aktuelle KGV als gut, aber ohne Wachstum und Dividende wenig attraktiv gilt. Zudem wird die Möglichkeit von Übernahmen und Aktienrückkäufen thematisiert, um das Anlegerinteresse zu steigern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 957,87 Mio. € wert.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %.

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.