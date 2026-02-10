Lanxess - Aktie steigt kräftig - 10.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie steigt um +8,80 % auf 21,140€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,140€, mit einem Plus von +8,80 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lanxess Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +11,98 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +10,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,09 % gewonnen.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,97 % 1 Monat +10,97 % 3 Monate +11,98 % 1 Jahr -28,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursaufschwünge bei Lanxess und der Chemiebranche; Trader sehen technische Stärke (Tageskerze ohne Abverkauf) und diskutieren hohe Short-Positionen (u. a. BlackRock ~5%, weitere Short-Interest), mögliche Zwangseindeckungen und Einfluss von Analysten-Abstufungen (JPM Sell). Als fundamentaler Treiber wird die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. Solvay notiert im Plus, mit +3,36 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +4,49 %. Covestro verliert -0,10 %

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.