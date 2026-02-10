    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    Besonders beachtet!

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lanxess - Aktie steigt kräftig - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher um +8,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess - Aktie steigt kräftig - 10.02.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie steigt um +8,80 % auf 21,140. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lanxess Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,140, mit einem Plus von +8,80 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Short
    20,56€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    18,52€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lanxess Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +11,98 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +10,97 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,09 % gewonnen.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,97 %
    1 Monat +10,97 %
    3 Monate +11,98 %
    1 Jahr -28,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursaufschwünge bei Lanxess und der Chemiebranche; Trader sehen technische Stärke (Tageskerze ohne Abverkauf) und diskutieren hohe Short-Positionen (u. a. BlackRock ~5%, weitere Short-Interest), mögliche Zwangseindeckungen und Einfluss von Analysten-Abstufungen (JPM Sell). Als fundamentaler Treiber wird die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,46 %. Solvay notiert im Plus, mit +3,36 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +4,49 %. Covestro verliert -0,10 %

    Lanxess Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    +7,46 %
    +20,80 %
    +20,80 %
    +21,90 %
    -28,88 %
    -57,40 %
    -67,45 %
    -42,56 %
    +42,04 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lanxess - Aktie steigt kräftig - 10.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher um +8,80 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     