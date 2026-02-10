Allianz Aktie heute im Minus - 10.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Allianz Aktie. Sie fällt um -2,45 % auf 377,80€. Der Kursrückgang der Allianz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,45 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Allianz SE ist ein global führender Versicherer und Vermögensverwalter mit starker Marktstellung, insbesondere in Europa. Sie bietet umfassende Versicherungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Hauptkonkurrenten sind AXA, Zurich und Munich Re. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und Innovationskraft im digitalen Bereich.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Allianz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allianz Aktie damit um +1,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,30 % verloren.

Allianz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,79 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate +9,05 % 1 Jahr +21,18 %

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,75 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Allianz

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. AXA notiert im Minus, mit -2,31 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -0,75 %. Zurich Insurance Group verliert -0,77 %

Allianz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.