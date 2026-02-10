AIXTRON Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,81 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,010€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,60 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +11,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +26,86 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,12 % 1 Monat +6,78 % 3 Monate +29,60 % 1 Jahr +63,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, insbesondere die Erreichung von Allzeithochs und die Bewertung durch Analysten. Die Aktie hat ein ATH von etwa 40 Euro, während JEFFERIES das Kursziel auf 27 Euro angehoben hat. Zudem gibt es Bedenken aufgrund von Entlassungen im Unternehmen, was die Marktstimmung beeinflussen könnte. Technische Analysen zeigen, dass AIXTRON einen dritten Anlauf zur Erreichung eines ATHs wagt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd. € wert.

Für den Dax bahnt sich am Dienstag ein weiteres Ringen um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun dürfte diese mit einem schwächeren Start auf der Kippe …

Die Aixtron-Aktie startete mit einem fulminanten Aufwärtsschub ins neue Jahr, dann aber setzte sich eine hochvolatile Seitwärtsbewegung durch. Aus der drohte der Kurs erst letzte Woche nach unten auszubrechen, doch jetzt sind die Bullen zurück. Wie stehen ihre Chancen?

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,53 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.