    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +4,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.02.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,81 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,010. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    19,84€
    Basispreis
    3,23
    Ask
    × 13,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,51€
    Basispreis
    0,02
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,60 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +11,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +26,86 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,12 %
    1 Monat +6,78 %
    3 Monate +29,60 %
    1 Jahr +63,30 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, insbesondere die Erreichung von Allzeithochs und die Bewertung durch Analysten. Die Aktie hat ein ATH von etwa 40 Euro, während JEFFERIES das Kursziel auf 27 Euro angehoben hat. Zudem gibt es Bedenken aufgrund von Entlassungen im Unternehmen, was die Marktstimmung beeinflussen könnte. Technische Analysen zeigen, dass AIXTRON einen dritten Anlauf zur Erreichung eines ATHs wagt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd. € wert.

    Dax bei 25.000 Punkten vor kleinem Rückschlag


    Für den Dax bahnt sich am Dienstag ein weiteres Ringen um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun dürfte diese mit einem schwächeren Start auf der Kippe …

    Aixtron: Neuer Wein in alten Schläuchen


    Die Aixtron-Aktie startete mit einem fulminanten Aufwärtsschub ins neue Jahr, dann aber setzte sich eine hochvolatile Seitwärtsbewegung durch. Aus der drohte der Kurs erst letzte Woche nach unten auszubrechen, doch jetzt sind die Bullen zurück. Wie stehen ihre Chancen?

    Jefferies hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel hoch auf 27 Euro


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 18,20 auf 27 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Papiere des Chipausrüsters seien ein bisher unterschätzter KI-Wert, denen eine Beschleunigung bevorstehe, …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,53 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +8,43 %
    +16,19 %
    +11,66 %
    +35,52 %
    +70,76 %
    -16,96 %
    +31,70 %
    +605,07 %
    +274,51 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 10.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +4,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     