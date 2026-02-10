Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 88,90 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 78,88 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,50 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 122,73 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -18,77 %/+11,69 % bedeutet.