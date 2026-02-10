ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 88,90 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Unicredit-Kursziel auf 88,90 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für die Aktie.
- Wachstum und Effizienz als neue Zielvorgaben.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 78,88 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,50 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 122,73 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -18,77 %/+11,69 % bedeutet.
Analyst: Unicredit
Kursziel: 88,90 Euro
