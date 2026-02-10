ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro
- Berenberg hebt Eon-Kursziel auf 18,10 Euro an.
- Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, weniger Potenzial.
- Regulatorische Sicherheit für Investitionen nötig.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 17,73 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,03 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,94 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,33 %/+1,29 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 18,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Als ich meinen Erstkauf bei E.On vor über 10 Jahren getätigt habe, habe ich auch ins fallende Messer gegriffen. Bei günstigen Gelegenheiten immer mal wieder nachgekauft. So habe ich mittlerweile das doppelte Geld in E.On stecken, als ich normalerweise pro Aktie anlege. Der Wert meiner E.On Position hat sich mittlerweile ungefähr verdoppelt und eine ansehnliche Dividende gab es auch oft obendrauf.
Wie viel hast du für Schlaftabletten hinlegen müssen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.