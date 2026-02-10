Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 17,73 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,03 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,94 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,33 %/+1,29 % bedeutet.