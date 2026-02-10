Hochtief - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Hochtief Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +38,39 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +5,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hochtief auf +12,24 %.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat +6,60 % 3 Monate +38,39 % 1 Jahr +162,54 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,20 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,56 %. Vinci notiert im Minus, mit -0,71 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.