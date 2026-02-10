    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew Earth Resources AktievorwärtsNachrichten zu New Earth Resources
    New Earth Resources kündigt Pläne für Seeboden-Sedimentprobenahmeprogramm auf seinem Seltenerdmetallprojekt SL an

    Vancouver, British Columbia / 10. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Planung eines Seeboden-Sedimentprobenahmeprogramms für sein Projekt SL (das „Projekt“), einem Konzessionsgebiet mit Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen (REE) in der Region Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec, begonnen hat. Diese Initiative stellt die erste Bewertung des REE-Potenzials des Projekts dar, wobei der Schwerpunkt auf der Erarbeitung regionaler Datenschichten liegt, die zur Ermittlung zukünftiger Ziele beitragen könnten.

     

    Nachdem rund 85 % des Projektgebiets von einem See bedeckt sind, wird ein regionales Seeboden-Sedimentprobenahmeprogramm durchgeführt, um durch die Analyse der chemischen Dispersion in einem sekundären Umfeld (Einzugsgebiete des Sees) mögliche mit REE in Zusammenhang stehende Mineralvorkommen im Untergrund zu ermitteln. Ziel der Probenahmen ist die Definition, Abgrenzung und Priorisierung geochemischer Anomalien in Verbindung mit REE für weitere Explorationsarbeiten. Angesichts des vergletscherten Geländes der Region bietet diese Methode einen besonders geeigneten Ansatz, um Merkmale mit Zielpotenzial zu identifizieren und so den Suchbereich des Unternehmens effizient auf die höffigsten geologischen Milieus zu begrenzen.

     

    Die Probenahmen werden sich im Rahmen eines systematischen Rasters mit einer nominalen Probendichte von 10 bis 15 Proben pro Quadratkilometer sowohl auf seichte als auch auf tiefe Beckensedimente konzentrieren, was bei bestimmten Zielen oder je nach Erreichbarkeit des Sees angepasst werden kann (Abb. 1).

     

    Diese Kampagne soll Ende Winter/Anfang Frühling (Februar bis April) im Rahmen einer optimierten Strategie für die regionale geochemische Exploration absolviert werden, wobei die Eisschicht genutzt wird, um einen sicheren und kostengünstigen Zugang zu gewährleisten. Angesichts des Zeitpunkts können auch die Umweltbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden und eine hochwertige Entnahme der Sedimentproben gewährleistet werden.

     

    Das geplante Seeboden-Sedimentprobenahmeprogramm ermöglicht eine schnelle, kostengünstige und umfassende regionale geochemische Bewertung, womit das Unternehmen potenzialreiche REE-Ziele auf dem Konzessionsgebiet genau abgrenzen und so mögliche anschließende Explorationsaufwendungen optimieren können sollte.

